Bursa'da Gece Kulübü İşletmecisinin Öldürülmesi Davasında 2 Sanığa Müebbet Hapis Cezası

Bursa'da gece kulübü işletmecisinin yolda yürürken otomobilden silahla ateş edilerek öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanık, müebbet hapse çarptırıldı.
Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar İlker Karagöz ve Can Sır, maktul Arif Akcan'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı.
Karar öncesi son sözleri sorulan sanık Karagöz, Akcan'ı öldürme kastıyla hareket etmediğini öne sürerek, "Böyle bir olay yaşandığı için çok pişman ve üzgünüm. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.
Diğer sanık Sır da Karagöz'le Akcan'ın işlettiği gece kulübüne alınmadıkları iddiasının doğru olmadığını söyledi.
Olay öncesinde Karagöz'ü aracına aldığını belirten Sır, "Böyle bir suç işleyeceğini bilseydim arabama almazdım. İlker'le çok samimi bir dostluğum yoktur. İşlemediğim bir suçtan dolayı cezaevindeyim. Aileme kavuşmak istiyorum. Böyle bir olay yaşandığı için ben de üzgünüm. Tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum." diye konuştu.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar İlker Karagöz ve Can Sır'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, Karagöz'ü ayrıca "ruhsatsız silah taşımak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 1200 lira para cezasına mahkum etti.
Olay
Gece kulübü işletmecisi Arif Akcan (56), Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi Altıparmak Caddesi'nde 19 Haziran 2023'te gece saatlerinde yürürken yoldan geçen otomobilden tabancayla ateş edilmesi sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerinden otomobil sürücüsünün Can Sır, tabancayla ateş edenin ise İlker Karagöz olduğunu belirlemişti. Karagöz ile Sır, polislerce gözaltına alınması sonrası tutuklanmıştı.
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