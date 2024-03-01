Bursa'da gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir gece kulübünde çalışanlar ile müşteriler arasında gürültü nedeniyle çıkan ve bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
Altınşehir Mahallesi'ndeki eğlence yerinde Eylül 2023'te yaşanan kavganın ardından 6'sı tutuklanan 12 sanık hakkında iddianame hazırlandı.
Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü maktul Gökhan Kılıç ve müşteki sanıklar Yasin K, Çağlar B, Muhammed Okan K, Necdet H. ile Alperen G'nin, sanıklar Anıl E. ve Süleyman K'nin işlettiği, Anıl Y'nin güvenlik görevlisi, Rüştü Şamil E'nin ise vale olarak çalıştığı Özlüce Bulvarı'ndaki iş yerine gittiği belirtildi.
Masadakilerin gürültü yaptığı gerekçesiyle işletme sahibi ve çalışanları Anıl E, Süleyman K, Rüştü Şamil E. ve Anıl Y'nin müşterileri uyardıkları, Alperen G'nin belinden tabanca çıkaracağı sırada Anıl Y'nin duruma müdahale ederek "Sakın yapma, olay büyümesin." diye uyarıda bulunduğu bilgisi iddianamede yer aldı.
İddianamede, Çağlar B'nin, Rüştü Şamil E'yi iteklemesi nedeniyle Anıl E, Anıl Y, Rüştü Şamil E, Süleyman K'nin olayın diğer tarafı olan 5 kişiyi dışarı çıkardıkları anlatıldı.
Anıl E, Anıl Y, Rüştü Şamil E. ve Süleyman K'nin öldürme kastı olduğu kaydedilen iddianamede, sanık Süleyman K'nin de olayın başından itibaren iş yeri çalışanlarıyla beraber hareket ettiği bilgisi verildi.
Maktul Gökhan Kılıç'ın vücudundan çıkan mermi çekirdeklerinin Anıl E. ve Rüştü Şamil E'nin kullandığı tabancadan atıldığı, dolayısıyla Anıl E, Anıl Y, Süleyman K. ve Rüştü Şamil E'nin maktul Kılıç'ı kasten öldürme amaçlı hareket ettikleri, Çağlar B, Yasin K, Muhammed Okan K, Necdet H. ve Alperen G'yi kasten öldürmeye teşebbüs ettikleri iddianamede belirtildi.
İddianamede, sanıkların, bazıları birkaç kez olmak üzere "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl, "kasten yaralama" suçundan 3 yıl, "suçluyu kayırma" suçundan 5 yıl ve "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesince sanıkların yargılanmasına mayıs ayında başlanacak.
Olay
Nilüfer ilçesinde 7 Eylül 2023'te Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'ndaki gece kulübünün girişinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi silahla yaralanmıştı.
Yaralılardan Gökhan Kılıç hastanede hayatını kaybetmiş, diğer 3 kişi tedavi altına alınmıştı.
Polis ekipleri kavgaya karışan 12 şüpheliyi gözaltına almış, zanlıların evlerinde 4 ruhsatsız silah ele geçirilmişti.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Anıl E, Anıl Y, Yasin K, Rüştü Şamil E, Çağlar B. ve Muhammed Okan K. tutuklanmış, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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