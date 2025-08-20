Bursa'da Genç Adam Kanepeyle Sandığın Arasında Ölü Bulundu - Son Dakika
Bursa'da Genç Adam Kanepeyle Sandığın Arasında Ölü Bulundu

20.08.2025 17:19
Yenişehir'de Mehmet Sargın, evde başı kanepe ve sandık arasında sıkışmış halde ölü bulundu.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Mehmet Sargın, gece işlettiği kıraathaneyi kapattıktan sonra babasıyla birlikte oturduğu Yeniköy Mahallesi'ndeki evine gitti.

BAŞI KANEPE İLE SANDIĞI ARASINA SIKIŞMIŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

Üst katta yaşayan babası Yusuf Sargın, sabah saatlerinde alt kattaki evde oğlu Mehmet Sargın'ı, başı kanepe ile sandığı arasına sıkışmış ve hareketsiz halde buldu. Yusuf Sargın'ın ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Mehmet Sargın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Savcılık incelemesinin ardından cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Sargın'ın kesin ölüm nedeni burada yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacak.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

17:27
