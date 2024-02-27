Bursa'da genç bir kişi evinde fenalaşarak hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da genç bir kişi evinde fenalaşarak hayatını kaybetti

Bursa\'da genç bir kişi evinde fenalaşarak hayatını kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Mustafa Can A, arkadaşlarıyla kaldığı evde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Polis, gencin ölüm nedeniyle ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

27.02.2024 13:43  Güncelleme: 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde arkadaşlarıyla kaldığı evde fenalaşarak hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı.

Muradiye Mahallesi Turist Yolu Caddesi 2 No'lu Sokak'ta bir apartman dairesinde yaşayan Mustafa Can A'nın (21) arkadaşları, sabah onun yatağında fenalaştığını fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Can A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrasında evde oldukları belirlenen 2 arkadaşının ifadesine başvuran polis, gencin ölüm nedeniyle ilgili çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Orhangazi, Bursa, Acil Durum, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da genç bir kişi evinde fenalaşarak hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 15:23:50. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da genç bir kişi evinde fenalaşarak hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement