(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi, sınav haftası dolayısıyla Gemlik Gençlik Merkezi ve Görükle Gençlik Merkezi'nde 24 saat hizmet uygulamasını başlattı.
Sınav döneminin başlamasıyla, Bursa Büyükşehir Belediyesi Gemlik Gençlik Merkezi 10-27 Haziran, Görükle Gençlik Merkezi ise 16-27 Haziran 2025 tarihleri arasında 7/24 açık olacak.
Gençlik Merkezleri, özellikle sınav döneminde sabaha kadar ders çalışmak isteyen öğrencilere, konforlu ve güvenli bir ortam sunuyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından merkezlerde çalışan öğrencilere sıcak çorba ikramı da yapılıyor.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Gençlik Merkezleri Sınav Haftasında 24 Saat Hizmet Verecek - Son Dakika
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