Bursa'da Gençlik Merkezleri Sınav Haftasında 24 Saat Hizmet Verecek

(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi, sınav haftası dolayısıyla Gemlik Gençlik Merkezi ve Görükle Gençlik Merkezi'nde 24 saat hizmet uygulamasını başlattı.

Sınav döneminin başlamasıyla, Bursa Büyükşehir Belediyesi Gemlik Gençlik Merkezi 10-27 Haziran, Görükle Gençlik Merkezi ise 16-27 Haziran 2025 tarihleri arasında 7/24 açık olacak.

Gençlik Merkezleri, özellikle sınav döneminde sabaha kadar ders çalışmak isteyen öğrencilere, konforlu ve güvenli bir ortam sunuyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından merkezlerde çalışan öğrencilere sıcak çorba ikramı da yapılıyor.