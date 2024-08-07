Bursa'da hırsızlık yapan zanlı, kız arkadaşının evinde yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da hırsızlık yapan zanlı, kız arkadaşının evinde yakalandı

Bursa'da hırsızlık suçundan cezaevinden çıktığı gün aynı suçu işleyen zanlı, kız arkadaşının evinde yakalandıktan sonra tutuklandı.

07.08.2024 12:30
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Bursa'da hırsızlıktan girdiği cezaevinden çıktığı gün aynı suçu işleyen zanlı, kız arkadaşının evinde yakalandıktan sonra tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde bir evden R.A'ya ait çanta, cüzdan ve telefonun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin 4 ay önce de aynı mahalleden hırsızlık yapan, 35 suç kaydı bulunan Ö.G. (31) olduğunu ve cezaevinden olay günü çıktığını belirledi.

Ö.G'yi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, bu kişinin Akpınar Mahallesi'nde kız arkadaşının evinde olduğunu tespit etti.

Bu adrese yapılan baskında Ö.G. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise R.A'nın evinden çalınan eşya ele geçirildi.

İfadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen Ö.G, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da hırsızlık yapan zanlı, kız arkadaşının evinde yakalandı - Son Dakika

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