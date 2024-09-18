Bursa'da Husumet Nedeniyle Silahlı Saldırı

Bursa'da husumetli olduğu kişiyi araçla takip edip yolunu kestikten sonra silahla bacağından yaralayan zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ömer A, aralarında borç meselesi yüzünden husumet bulunan Taner P'nin kullandığı 34 GDL 80 plakalı kamyoneti Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde bir süre araçla takip etti.
Mustafa Karaer Caddesi'ne geldiği sırada kamyonetin önünü kesen Ömer A, yanındaki tabancayla Taner P'yi bacağından yaraladı.
Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Taner P, sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gözaltına alınan Ömer A'nın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
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