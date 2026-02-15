Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Çınarcık Barajı'na Teknolojik Takip

(BURSA) – Kentin içme suyu güvenliğini artırmak ve su yönetiminde dijital dönüşümü güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ bünyesindeki SCADA Merkezi'ne Çınarcık Barajı'nı da entegre etti.

BUSKİ'ye bağlı çalışan ve bir tesise veya işletmeye ait tüm birimlerin otomatik kontrolü ve gözlenmesi sağlayan SCADA Merkezi'yle binden fazla tesisi izleyip yöneten Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılayacak Çınarcık Barajı'nı da sisteme entegre etti.

Arızalara veya sıkıntılı noktalara merkezden anında müdahale edilebilmesini sağlayan sistemle, Çınarcık Barajı'nın su seviye bilgisi ve doluluk oranı anlık olarak takip edilebiliyor.