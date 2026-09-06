Bursa'da incir bahçesinde kaybolan 2,5 yaşındaki Emir, çalılıkta 3 saat sonra bulundu - Son Dakika
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Bursa'da incir bahçesinde kaybolan 2,5 yaşındaki Emir, çalılıkta 3 saat sonra bulundu

Bursa\'da incir bahçesinde kaybolan 2,5 yaşındaki Emir, çalılıkta 3 saat sonra bulundu
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Bursa Osmangazi'de ailesi incir toplarken kaybolan 2,5 yaşındaki Suriye uyruklu Emir Ğırnebi, 124 personelin katıldığı aramayla 3 saat sonra yol kenarındaki çalılıkta bulundu. Sağlık durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edilirken, oğlunun bulunduğunu öğrenen anne sevinçten bayıldı.

BURSA'da ailesi incir bahçesinde çalışırken kaybolan 2,5 yaşındaki Emir Ğırnebi, ekiplerin çalışmasıyla, 3 saat sonra kara yolu kenarındaki çalılıkta bulundu. Oğlunun bulunduğunu öğrenen anne, sevinçten bayıldı.

Osmangazi ilçesi Dürdane Mahallesi Kuşdili mevkisine mevsimlik işçi olarak gelen Suriye uyruklu ailenin oğlu Emir Ğırnebi, iddiaya göre anne ve babası incir toplarken bir anda gözden kayboldu. Oğullarının bahçede olmadığını gören aile, çevredeki aramaları sonuçsuz kalınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Saat 10.30'da gelen ihbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. AFAD, Jandarma Asayiş, JAK, JÖH, köpekli arama ekipleri, KUMDAK, NAK, İHAKUT, MAK, İHH, AKUT, ANDA, BAKUT, MAG-DER, MAG-AME, Mudanya Belediyesi MAK, Yıldırım Belediyesi AKE, Osmangazi Belediyesi AKE ve UMKE ekipleri kayıp çocuğu bulmak için çalışma başlattı. 124 personel ve 24 aracın görev aldığı çalışmalara dron, termal dron, İHA, ATV ve arama köpekleri de katıldı.

ANNESİ SEVİNÇTEN BAYILDI

Emir Ğırnebi, arama çalışmalarının üçüncü saatinde kaybolduğu yere 500 metre mesafede Bursa-Gemlik yolunun yanındaki çalılıkta ağlarken bulundu. Çocuğunun bulunduğunu öğrenen anne sevinçten bayılırken, sağlık durumu iyi olan Emir, ailesine teslim edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da incir bahçesinde kaybolan 2,5 yaşındaki Emir, çalılıkta 3 saat sonra bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da incir bahçesinde kaybolan 2,5 yaşındaki Emir, çalılıkta 3 saat sonra bulundu - Son Dakika
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