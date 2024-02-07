Bursa\'da inşaat kazısı nedeniyle yol çöktü

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, bir inşaatın hafriyat kazısı nedeniyle çökme yaşanan Konak Mahallesi'ndeki çalışmalar başladı. Yolu trafiğe kapatan Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, öncelikle toprak kayması nedeniyle çökmenin yaşandığı istinat duvarını kaldırıyorı.

Olay, Konak Mahallesi Bilginler Caddesi Beşevler Kavşağı'nda dün gece meydana geldi. Bilginler Caddesi üzerinden, İzmir Yolu'na bağlantı sağlandığı yol kenarında bir inşaat firması tarafından iş makineleriyle yapılan hafriyat kazısı sırasında cadde üzerinde göçük meydana geldi. Çöken yol inşaat alanına düşerken, zabıta ekipleri çökmenin meydana geldiği kavşağı şerit çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından trafiğe kapanan yolda bakım onarım çalışmalarına başlanırken, trafiğin akışı alternatif güzergahlardan sağlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Bursa'nın Nilüfer ilçesi sınırlarındaki Bilginler Caddesi'nin FSM Köprüsü yanından İzmir Yolu'na bağlantısının sağlandığı bölümde devam eden bir inşaat firmasının hafriyat kazısı sırasında cadde üzerinde göçük meydana gelmesi nedeniyle yol trafiğe kapatılmıştır. Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz tarafından trafiğe kapanan yolda bakım onarım çalışmalarına hemen başlanırken, sürücülerimizin bir sorun yaşamaması için bölgeye ulaşımı alternatif güzergahlardan yapmaları gerekmektedir. denildi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, çökme yaşanan yolda bu sabah çalışmalara başladı. Öncelikle toprak kayması nedeniyle kayan istinat duvarları sökülürken, temizleme çalışmalarının ardından yol yeniden araç trafiğine açılacak.