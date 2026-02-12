Bursa'da İş Yerinde Yangın - Son Dakika
Bursa'da İş Yerinde Yangın

12.02.2026 07:03
Osmangazi'de çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi, itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alemdar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki balık ve av malzemeleri satılan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerinin üst katındaki evi sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Evde bulunan 5 kişilik aileden dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerinde ve evde hasar oluştu.

Kaynak: AA

