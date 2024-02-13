Bursa'da İş Yerinden Sadaka Kutusu Çalındı - Son Dakika
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Bursa'da İş Yerinden Sadaka Kutusu Çalındı

Bursa\'da İş Yerinden Sadaka Kutusu Çalındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir iş yerine ihtiyaç sahiplerine yardım için konulan sadaka kutusu çalındı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, iş yerine giren kişinin sadaka kutusunu montunun içine gizleyip hızla uzaklaştığı görülüyor. Kutunun içinde yetim ve öksüzler için bırakılan paralar olduğunu belirten iş yeri sahibi, kutunun geri getirilmesi halinde şikayetinden vazgeçeceğini söyledi.

13.02.2024 14:29  Güncelleme: 14:29
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir iş yerine ihtiyaç sahiplerine yardım için konulan sadaka kutusu çalındı.

Gülbahçe Mahallesi'nde Cemil Serbest'e ait elektrik malzemeleri satılan dükkana kimsenin bulunmadığı sırada gelen kişi, masanın üstündeki kutuyu çalıp montunun altına gizleyerek hızla uzaklaştı.

Geri döndüğünde sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark eden Serbest, durumu polise bildirdi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, bu kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Serbest, gazetecilere, sadaka kutusunda yetim ve öksüzler için bırakılan paraların olduğunu, kutuyu alan kişinin geri getirmesi halinde şikayetinden vazgeçeceğini söyledi.

Kayıtlarda, iş yerine giren kişinin sadaka kutusunu montunun içine gizleyip uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: AA

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