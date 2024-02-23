Bursa'da Kaçak Yabancı Uyruklu İşçi Operasyonu: 4 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da Kaçak Yabancı Uyruklu İşçi Operasyonu: 4 Zanlı Yakalandı

Bursa\'da Kaçak Yabancı Uyruklu İşçi Operasyonu: 4 Zanlı Yakalandı

Bursa'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak yabancı uyruklu işçi çalıştırdıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında sağlıklı yaşam merkezi adı altında faaliyet gösteren ruhsatsız iş yerine baskın yaptı. Operasyonda, Tayland uyruklu 8 kadının bu iş yerinde ikamet ve çalışma izni bulunmadan çalıştırıldığı belirlendi. Kadınlar, ifadeleri alındıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Ruhsatı bulunmayan işletmeye ise SGK denetmeni tarafından 1,5 milyon lira idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan iş yerinin ortakları A.B, B.K, N.A.K. ve T.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

23.02.2024 11:47
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Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kaçak yabancı uyruklu işçi çalıştırdıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında sağlıklı yaşam merkezi adı altında faaliyet gösteren ruhsatsız iş yerine baskın yaptı.

Operasyonda, Tayland uyruklu 8 kadının bu iş yerinde ikamet ve çalışma izni bulunmadan çalıştırıldığı belirlendi.

Kadınlar, ifadeleri alındıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Ruhsatı bulunmayan işletmeye ise SGK denetmeni tarafından 1,5 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan iş yerinin ortakları A.B, B.K, N.A.K. ve T.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Kaçak Yabancı Uyruklu İşçi Operasyonu: 4 Zanlı Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Kaçak Yabancı Uyruklu İşçi Operasyonu: 4 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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