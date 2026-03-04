Bursa'da Kaçan Boğa Trafiği Karıştırdı - Son Dakika
Bursa'da Kaçan Boğa Trafiği Karıştırdı

04.03.2026 23:39
Bursa'da çiftlikten kaçan bir boğa, trafiği alt üst ederek sürücülere zor anlar yaşattı.

BURSA'da çiftlikten kaçan bir boğa, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Sahibinin ve çevredekilerin boğayı yakalamaya çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Gürsu ilçesi Ankarayolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçede bulunan bir çiftlikten kaçan boğa, trafiğin yoğun olduğu saatlerde kaldırımda yola inerek otomobillerin arasında koşmaya başladı. Trafikte seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı. Kalabalık ve araçların gürültüsüyle daha fazla panikleyen boğayı sahibinin ve çevredekilerin yakalamaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber: Yiğithan HÜYÜK Kamera: Bursa,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Olaylar, Güncel, Bursa, Son Dakika

