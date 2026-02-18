Bursa'da Kadın Kooperatiflerine Destek - Son Dakika
Bursa'da Kadın Kooperatiflerine Destek

18.02.2026 11:06
Bursa'da bir firma, çalışanlarına dağıttığı ramazan kolilerini kadın kooperatifleriyle hazırladı.

Bursa'da bir firmanın çalışanlarına dağıttığı ramazan kolilerinin tamamını kadın kooperatiflerinin el emeği ürünleriyle hazırlandı.

"TSE K 645: Kadın Girişimci Belgelendirme Kriteri" belgesiyle topluma ve kadına gösterdiği hassasiyeti tescillenen Akka Kalıp Enjeksiyon, yerel kooperatifleri destekleme kararlılığını sürdürüyor."

Toplam 7 kadın kooperatifine destek sağlanan proje kapsamında ramazan öncesi, firma çalışanları ve ihtiyaç sahiplerine yerel kooperatiflerden temin edilen gıda paketleri dağıtıldı.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Nazan Akıncı, kooperatifleri desteklemenin sosyal bir sorumluluk olduğunu bildirdi.

Akıncı, projeyi İl Ticaret Müdürlüğünün yönlendirmeleriyle gerçekleştirdiklerini belirterek, "Umuyoruz ki bu örnek, diğer iş insanlarına da ilham verir. Birlikte daha güçlü bir toplum inşa edelim." ifadelerini kullandı.

Akıncı, sosyal sorumluluk projeleriyle sadece ekonomik katkı sağlamayı değil, aynı zamanda toplumsal duyarlılığı artırmayı hedeflediklerini ve bu tür projelerle kadın girişimcilerin güçlenmesine, yerel ekonominin desteklenmesine katkıda bulunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

