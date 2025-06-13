Bursa'da Kadınlar Gazaltı Kaynak Eğitimi Alarak İstihdam Edilecek

(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Gazaltı kaynak eğitimi"ne katılan kadınlar, eğitimlerin ardından kaynak ustası olarak istihdam edilecek. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Eğitime katılan tüm kadınları kutluyorum. Önümüzdeki süreçte farklı alanlarda mesleki eğitimler düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Bursa İş Ofisi, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası (BESOB) ve ALSTOM firması iş birliği ile 'Gazaltı kaynak eğitimi' düzenlendi. Eğitimlerde ilk olarak kadın kursiyerlere iş bulma sürecinde faydalı olabilecek teorik ve pratik bilgiler verildi. BESOB eğitim alanında teorik eğitim de alan kadınlar, daha sonra ALSTOM firmasında pratik eğitimler aldı. Toplam 140 saatlik eğitimin ardından kaynakçılığın inceliklerini öğrenen ve sektörde istihdam edilecek olan kursiyerlere, katılım sertifikaları takdim edildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, kadınların iş gücüne olan katılımını artırmak amacıyla birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Türk kadınının her alanda başarılı olabileceğini belirten Bozbey, şunları kaydetti:

"Kadınların iş gücüne aktif bir şekilde katılımını sağlamak amacıyla Bursa İş Ofisi aracılığıyla çeşitli eğitimler düzenliyoruz. Hem kadınların istihdamını destekliyor hem de sanayi sektöründe yaşanan teknik eleman eksikliğine çözüm sunmayı amaçlıyoruz. Eğitime katılan tüm kadınları kutluyorum. Önümüzdeki süreçte farklı alanlarda mesleki eğitimler düzenlemeye devam edeceğiz. Kakao ve kahve hazırlayıcısı (barista), yaş pasta eğitimi, aşçı yardımcılığı eğitimi, hasta ve yaşlı bakım eğitimi, çocuk bakım elemanı eğitimi, canva eğitimi, adobe illustrator, excel eğitimi, kadın giyim üretimde temel işlemler eğitimi, vatman, otobüs şoförü, bordro ve özlük işleri gibi konularda eğitimler vereceğiz."