Kaza, 19 Haziran'da saat 18.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Vişne Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan Yasin Güneş idaresindeki 16 AKD 126 plakalı kamyonet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Vildan Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Vildan Y. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı yaralı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yoğun bakımda tedavisi süren Vildan Y.'nin durumunun ciddi olduğu belirtilirken, kazanın ardından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Yasin Güneş, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutukladı. Diğer yandan çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Kamyonet Yayaya Çarptı: Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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