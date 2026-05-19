Lefkoşa U16 kızlar basketbolda şampiyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lefkoşa U16 kızlar basketbolda şampiyon

19.05.2026 11:28  Güncelleme: 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2. Bursa Uluslararası Spor Festivali kapsamında düzenlenen Kardeş Şehirler U16 Kızlar Basketbol Turnuvası tamamlandı. Büyük bir heyecana sahne olan organizasyonda şampiyonluk kupasını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil eden Lefkoşa takımı kazandı.

(BURSA) - 2. Bursa Uluslararası Spor Festivali kapsamında düzenlenen Kardeş Şehirler U16 Kızlar Basketbol Turnuvası tamamlandı. Büyük bir heyecana sahne olan organizasyonda şampiyonluk kupasını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsil eden Lefkoşa takımı kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2. Bursa Uluslararası Spor Festivali kapsamında düzenlenen Kardeş Şehirler U16 Kızlar Basketbol Turnuvası sona erdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Ukrayna, Sırbistan, Belarus, Moldova, Bulgaristan ve Türkiye'yi temsilen Bursa Büyükşehir Belediyespor ekibinin yer aldığı turnuvada toplam dokuz takım mücadele etti.

Turnuva boyunca oynanan karşılaşmalar sporseverlerden yoğun ilgi görürken, şampiyonluk kupasını Lefkoşa takımı kazandı. Tofaş Spor Salonu'nda düzenlenen törene Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'yı vekaleten Kevser Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Ekinci, ilgili kurum yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

"KARDEŞLİK KÖPRÜLERİ KURMAYI SORUMLULUK OLARAK GÖRÜYORUZ"

Turnuvaya katılan tüm sporculara gönülden teşekkür ettiğini ifade eden Başkan Vekili Öztürk, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, gençliğe yatırım yapmayı, sporun birleştirici gücünü büyütmeyi ve uluslararası kardeşlik köprüleri kurmayı sorumluluğumuz olarak kabul ediyoruz. İki gün boyunca toplam 9 takımın soluk kesen müsabakalarıyla süren bu organizasyon, şimdi de ödül töreniyle taçlanıyor. Bu anlamda turnuvaya katılan tüm takımlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyor dereceye giren sporcularımızı ve ekiplerimizi yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Öztürk ve Ekinci tarafından sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lefkoşa U16 kızlar basketbolda şampiyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor
Evleri kırdı döktü ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı Evleri kırdı döktü; ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı
Şehit eşinin tabutunu omuzladı Şehit eşinin tabutunu omuzladı
Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek
Beşiktaş’ta neler oluyor Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık

12:17
Mersin’de katledilen 5 kişi toprağa verildi Gözyaşları sel oldu
Mersin'de katledilen 5 kişi toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu
12:08
Bakan Gürlek’ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması Suçlamaları tek tek saydı
Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
11:58
AK Parti’den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
AK Parti'den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
11:37
Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
10:52
Ardahan’ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
Ardahan'ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
10:26
Devlet Bahçeli’den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na: Ligi tescil etmeyin
Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na: Ligi tescil etmeyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 12:56:25. #.0.5#
SON DAKİKA: Lefkoşa U16 kızlar basketbolda şampiyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.