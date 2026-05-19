Lefkoşa U16 kızlar basketbolda şampiyon

(BURSA) - 2. Bursa Uluslararası Spor Festivali kapsamında düzenlenen Kardeş Şehirler U16 Kızlar Basketbol Turnuvası tamamlandı. Büyük bir heyecana sahne olan organizasyonda şampiyonluk kupasını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsil eden Lefkoşa takımı kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2. Bursa Uluslararası Spor Festivali kapsamında düzenlenen Kardeş Şehirler U16 Kızlar Basketbol Turnuvası sona erdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Ukrayna, Sırbistan, Belarus, Moldova, Bulgaristan ve Türkiye'yi temsilen Bursa Büyükşehir Belediyespor ekibinin yer aldığı turnuvada toplam dokuz takım mücadele etti.

Turnuva boyunca oynanan karşılaşmalar sporseverlerden yoğun ilgi görürken, şampiyonluk kupasını Lefkoşa takımı kazandı. Tofaş Spor Salonu'nda düzenlenen törene Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'yı vekaleten Kevser Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Ekinci, ilgili kurum yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

"KARDEŞLİK KÖPRÜLERİ KURMAYI SORUMLULUK OLARAK GÖRÜYORUZ"

Turnuvaya katılan tüm sporculara gönülden teşekkür ettiğini ifade eden Başkan Vekili Öztürk, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, gençliğe yatırım yapmayı, sporun birleştirici gücünü büyütmeyi ve uluslararası kardeşlik köprüleri kurmayı sorumluluğumuz olarak kabul ediyoruz. İki gün boyunca toplam 9 takımın soluk kesen müsabakalarıyla süren bu organizasyon, şimdi de ödül töreniyle taçlanıyor. Bu anlamda turnuvaya katılan tüm takımlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyor dereceye giren sporcularımızı ve ekiplerimizi yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Öztürk ve Ekinci tarafından sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.