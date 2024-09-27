Bursa'da Kardeşlere 11 Yıl 8 Ay Hapis

Güncel

Bursa'da 2 yıl önce tartıştıkları genci darbederek ölümüne neden oldukları iddiasıyla yeniden yargılanan 3 kardeşten tutuklu olan 2'si 11 yıl 8'er ay hapse çarptırıldı.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Muhammed Can O. ve kardeşi Mustafa O, tutuksuz yargılanan ağabeyleri Adem O. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısının önceki celsede verdiği mütalaasını yinelediği, sanıkların beraat talebinde bulunduğu duruşmada mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Adem O'nun beraatına hükmeden heyet, sanık Muhammed Can O. ve Mustafa O'ya "ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan verdiği 14'er yıl hapsi takdir indirimiyle 11 yıl 8'er aya düşürdü. Heyet, tutuklu sanıkların aldığı ceza miktarı ile tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak tahliyelerini kararlaştırdı.

Olay

Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde 2022 yılının ağustos ayında H.S. adlı genç kız, nişanlısıyla gezerken eski erkek arkadaşı Adem O. ve kardeşleri Muhammed Can O. ve Mustafa O. ile karşılaşmış ve aralarında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle H.S'nin ağabeyi Yasin Sakarya (21) başından yaralanmıştı. Başına telefonla vurulan Sakarya, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, 3 gün sonra ise yaşamını yitirmişti.

Tutuklanan 3 kardeş, Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmış, mahkeme heyeti Muhammed Can ve Mustafa O'ya "kasten öldürme" suçundan hükmettiği müebbet hapis cezasını takdir indirimiyle 25'er yıla düşürmüş, Adem O'nun ise delil yetersizliğinden beraatine karar vermişti.

Kararın tarafların avukatlarınca temyiz edilmesi üzerine Bursa Bölge Adliye Mahkemesi, adli tıp raporu alınmaması nedeniyle 3 sanık yönünden dosyayı bozarak yeniden yargılanmalarını kararlaştırmıştı.