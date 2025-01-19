Bursa'da Kaybolan Zihinsel Engelli Genç Cansız Bedeni Bulundu

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ÖLÜ BULUNDU

Bursa'da 12 gün önce babasıyla alışveriş yaparken kaybolan zihinsel engelli Necmettin Sönmez'in bugün saat 12.00 sıralarında AFAD ekipleri tarafından Uludağ'ın eteklerindeki Kaplıkaya mevkiinde ormanda cansız bedeni bulundu. Ailesi tarafından teşhis edilen Sönmez'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Yiğithan HÜYÜK/BURSA,