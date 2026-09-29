Bursa'da kayganlaşan yolda otomobil bariyerlere çarptı, o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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Bursa'da kayganlaşan yolda otomobil bariyerlere çarptı, o anlar kameraya yansıdı

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Bursa\'da kayganlaşan yolda otomobil bariyerlere çarptı, o anlar kameraya yansıdı
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Bursa'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Saat 08.00 sıralarında Bursa-İstanbul kara yolunda yaşanan kaza anı, başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

BURSA'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı. Kaza anı, başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.00 saatlerinde Bursa- İstanbul kara yolunda meydana geldi. Yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, savrulup bariyerlere çarptı. O anlar, başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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