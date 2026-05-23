Bursa\'da Kaza: 1\'i Ağır 2 Yaralı

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, refüje ve bariyerlere çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, otomobilin motoru yerinden koparak metrelerce uzağa savruldu.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Kükürtlü Mahallesi Mudanya Caddesi'nde meydana geldi. Oğuzhan Ö.'nün (29) kontrolünü yitirdiği 16 AJJ 468 plakalı otomobil, önce refüje ardından bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin motoru yerinden koparak metrelerce uzağa savruldu. Kazada araçta sıkışan Oğuzhan Ö. ile yolcu konumunda bulunan Taner A. (22), çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Oğuzhan Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Ankara Yolu Caddesi'nde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan otomobilin çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.