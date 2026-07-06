Bursa\'da Kaza: Doktor Baba Oğlunu Teselli Etti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazayı haber alarak olay yerine gelen doktor baba, oğlunun sağlık durumunu kontrol edip teselli etti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Gökhan Ö. (22) yönetimindeki 16 JMB 47 plakalı otomobil, çevre yoluna kontrolsüz çıktığı iddia edilen sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak dururken, diğer araç olay yerinden uzaklaştı. Kazayı haber alarak olay yerine gelen, özel bir hastanede acil servis doktoru olarak görev yapan baba Güven Ö., yaralı oğlunun sağlık durumunu kontrol ettikten sonra teselli ederek bir an olsun yanından ayrılmadı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.