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Bursa'da Kaza: Otomobil İş Yerine Çarptı, 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da Kaza: Otomobil İş Yerine Çarptı, 3 Kişi Yaralandı

Bursa'da meydana gelen kazada, aşırı hız nedeniyle kontrolünden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki çöp konteynerine ve ardından bir iş yerinin duvar ve kepenklerine çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kaldırımda yürüyen bir yayanın otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu görüldü.

Bursa\'da Kaza: Otomobil İş Yerine Çarptı, 3 Kişi Yaralandı
05.01.2024 - 14:57,  Güncelleme: 14:59
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BURSA'da iş yerinin kepenklerine çarpan otomobildeki 2'si ağır, 3 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada kaldırımda yürüyen yayanın otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu görüldü.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Gemlik istikametinden kent merkezine doğru giden Cuma Hamza idaresindeki 27 AUE 616 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki çöp konteynerine, ardından da oto yedek parça satışı yapılan iş yerinin duvar ve kepenklerine çarptı. Kazada, sürücü ile yanındaki Hasan Hamza ve ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı.

İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Cuma Hamza ile Hasan Hamza'nın sağlıklı durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımdaki yayanın otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu görüldü.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bursa'da Kaza: Otomobil İş Yerine Çarptı, 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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