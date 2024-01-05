 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da kaza: Otomobil iş yerine çarptı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da kaza: Otomobil iş yerine çarptı, 3 kişi yaralandı

Bursa'da meydana gelen kazada, aşırı hız nedeniyle kontrolü kaybeden bir otomobil, bir iş yerinin duvar ve kepenklerine çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kaldırımda yürüyen bir yayanın otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu görüldü.

05.01.2024 - 15:19,  Güncelleme: 15:22
Abone Ol

BURSA'da iş yerinin kepenklerine çarpan otomobildeki 2'si ağır, 3 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada kaldırımda yürüyen yayanın otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu görüldü.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Gemlik istikametinden kent merkezine doğru giden Cuma Hamza idaresindeki 27 AUE 616 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki çöp konteynerine, ardından da oto yedek parça satışı yapılan iş yerinin duvar ve kepenklerine çarptı. Kazada, sürücü ile yanındaki Hasan Hamza ve ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı.

İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Cuma Hamza ile Hasan Hamza'nın sağlıklı durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımdaki yayanın otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu görüldü. (DHA)

Bursa\'da kaza: Otomobil iş yerine çarptı, 3 kişi yaralandı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

İstanbul Caddesi, Osmangazi, Bursa, İtfaiye, Güvenlik, Yaralanma, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da kaza: Otomobil iş yerine çarptı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika


15:17
Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik
13:21
İYİ Partili isim görüntüleri paylaştı: Ferrari polisin oyuncağı olmuş adeta, CİMER'e şikayette bulundum İYİ Partili isim görüntüleri paylaştı: Ferrari polisin oyuncağı olmuş adeta, CİMER'e şikayette bulundum
13:03
Gazeteci Fatih Altaylı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gazeteci Fatih Altaylı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
12:54
Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
12:17
Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48
Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı

Son Dakika
15:17 Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik
13:21 İYİ Partili isim görüntüleri paylaştı: Ferrari polisin oyuncağı olmuş adeta, CİMER'e şikayette bulundum
13:03 Gazeteci Fatih Altaylı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
12:54 Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
12:17 Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48 Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46 Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40 Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:24 Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 15:42:05. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da kaza: Otomobil iş yerine çarptı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement