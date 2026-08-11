Bursa\'da Kaza: Sürücü Ağır Yaralı

BURSA'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Enver E. ile yanındaki eşi Alime E. yaralandı. Sürücünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Bursa Şehir Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Enver E.'nin kontrolüne kaybettiği 16 PAE 75 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada, araçta sıkışan sürücü ve yanındaki eşi Alime E. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, hurdaya dönen araçtaki sürücü ile eşini çıkardı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Enver E.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlattı.