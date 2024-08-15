Bursa'da Kırtasiye ve Okul Ürünlerinde Denetim Yapıldı

Güncel

Bursa'da, Ticaret Bakanlığı ekiplerince, kırtasiye ve okul ürünlerinde, ürün güvenliği ve fiyat etiketi denetimleri yapıldı.

Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar ile ekipler, Osmangazi ilçesinde okul alışverişlerinin yapıldığı başta zincir marketler ve kırtasiyelerde yaptığı denetimlerde, ürünlerin fiyat etiketinin olup olmadığını ve raf fiyatı ile kasa fiyatının uyumunu inceledi.

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ekipleri ise ticaret denetmenleri vasıtasıyla ürünlerin güvenli olup olmadığına baktı.

Alışveriş sepetine aldıkları bazı kırtasiye malzemeleri, okul çantaları, okul kıyafetleri ve kitapların fiyat etiketi ile raf fiyatı ve kasa fiyatını karşılaştıran ekipler, denetimi tutanakların imzalanmasıyla tamamladı.

Denetimlerin, artarak süreceği bildirildi.