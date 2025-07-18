Bursa'da Kule Vinç Devrildi

BURSA'da inşaat çalışması sırasında kule vincin üzerine devrildiği otomobil kullanılamaz hale gelirken, asılı kalan kabinde mahsur kalan operatör yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Çalışma sırasında devrilen kule vinç, inşaat firmasına ait park halindeki otomobilin üstüne düştü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, vinç operatörü asılı kalan kabinde mahsur kaldı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, devrilen vince tırmanarak operatörü kurtardı. Hafif yaralanan operatör, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,