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Bursa'da Kuyumcu Soygunu: 4 Kişi 500 Bin TL Değerinde Altınları Çaldı - Son Dakika
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Bursa'da Kuyumcu Soygunu: 4 Kişi 500 Bin TL Değerinde Altınları Çaldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 kişi, girdikleri kuyumcu dükkanından yaklaşık 500 bin TL değerindeki altınları alıp kaçtı. Şüphelilerin güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilmesi için polis ekipleri çalışma başlattı.

Bursa\'da Kuyumcu Soygunu: 4 Kişi 500 Bin TL Değerinde Altınları Çaldı
05.01.2024 - 07:32,
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BURSA'nın Nilüfer ilçesinde 4 kişi, girdikleri kuyumcu dükkanından yaklaşık 500 bin TL değerindeki altınları alıp kaçtı.

Olay, saat 04.30 sıralarında, Konak Mahallesi Beşevler Caddesi'nde meydana geldi. Otomobille gelen 4 kişiden 3'ü, levye ile kuyumcu dükkanının kepenk kilidini ve cam kapısını kırıp içeri girdi. Vitrindeki yaklaşık 500 bin TL değerindeki altınları alan şüpheliler, geldikleri otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kar maskesi taktıkları tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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Olay, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Kuyumcu Soygunu: 4 Kişi 500 Bin TL Değerinde Altınları Çaldı - Son Dakika
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