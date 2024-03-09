Bursa\'da Kuyumcudan Altın Gasbeden Şüpheliler Yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde silah tehdidiyle girdikleri kuyumcudan vitrindeki altınları gasbeden 2 şüpheli yakalandı.
Selçukbey Mahallesi Selçukbey Caddesi'ndeki kuyumcuya gelerek iş yeri sahibi M.M'yi tabancayla tehdit edip vitrindeki yaklaşık 1,5 kilogram ağırlığındaki değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin lira olan altınları gasbeden şüphelileri yakalamak için polis çalışma başlattı.
Olayın ardından çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Ö.A. (20) ve E.Ç. (18) olduğunu, kiraladıkları otomobile çalıntı plakaları takıp bölgeden kaçtıklarını belirledi.
Şüphelileri yakalamak için soruşturmayı derinleştiren polis, A.Ö. ve E.Ç'yi Yıldırım ilçesinde saklandıkları evde yakaladı.
Evde yapılan aramalarda kuyumcu dükkanından gasbedilen ziynet eşyaları ile 2 tabanca ele geçirildi.
İşlemler yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin sorgusundan sonra adliyeye çıkarılması bekleniyor.
İş yeri sahibi gaspçıları paspasla kovaladı
Kuyumcu dükkanında gerçekleşen gasp olayının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 2 şüphelinin iş yerine koşarak gelmeleri kaydedildi. Bir süre sonra iş yerinden çıkan şüpheliler koşarak bölgeden uzaklaşırken iş yeri sahibinin de pas pasla arkalarından koştuğu anlar yer aldı.
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