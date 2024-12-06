Bursa'da lise öğrencisinin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü hakim karşısında

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Bursa'da kullandığı otomobille 16 yaşındaki lise öğrencisi Zeynep Naz Sarıkaya'ya çarpıp ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan ehliyetsiz sürücünün yargılanmasına başlandı.

Bursa 52. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açılan sanık Efe Ş. (18), Zeynep Naz Sarıkaya'nın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Efe Ş, olay günü özel öğretim kursuna gittiğini, çıkışta özel derse geç kalacağı için ailesine haber vermeden aracı aldığını anlattı.

Ders çıkışı eve dönerken trafikte araçlarına yeşil ışığın yandığını öne süren Efe Ş, şu ifadeleri kullandı:

"Müteveffa yaya olarak önüme atladı. Bu sırada karşı şeritten gelen araçların uzun farları açıktı. Ben bu nedenle kendisini fark edemedim. Çarptıktan sonra olay yerinden kaçmadım, ileride durdum. Çarpma noktasına gitmeme sebebim linç edilmekten korkmamdır. Sonrasında karakola teslim oldum. Ben kazayı kasten ve isteyerek yapmadım. Cezaevine girdiğimden beri geceleri uyuyamıyorum. Olaydan dolayı pişmanım. Tutuksuz yargılanmayı talep ederim."

Zeynep Naz Sarıkaya'nın babası Yetkin Sarıkaya ise kazanın gerçekleşmesi ve kızının vefat etme sebebinin sanığın hız sınırına uymaması olduğunu söyledi.

Kazanın yaşandığı noktada saatte 30 kilometre hız sınırı olduğunu belirten Sarıkaya, "Sanık hız sınırı üzerinde seyrettiği için kızım vefat etmiştir. Sanık ehliyetsizdir. Yazılı sınavı geçmiş olması, savunma değildir." dedi.

Tanıkları dinleyen mahkemenin hakimi, dosyayla ilgili Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinden rapor alınmasına ve "konutu terk etmeme" şartıyla sanığın tahliyesine karar verdi.

Duruşmanın ardından adliye önünde toplanan Sarıkaya'nın yakınları, tahliye kararına tepki gösterdi.

Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda 9 Ekim'de Efe Ş'nin ehliyetsiz olarak kullandığı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Naz Sarıkaya'ya çarpmıştı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca kaydedilen olayda ağır yaralanan Sarıkaya, tedaviye alındığı özel hastanede kazadan 10 gün sonra yaşamını yitirmişti. Tutuklanan Efe Ş. hakkında ise "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.