Bursa\'da Lodos Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Bursa'da lodos yaşamı olumsuz etkiledi (3)

Bursa'da etkili olan lodos, kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de yaşamı olumsuz etkiledi. İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde, lodosun şiddetiyle gövdesinden kırılan ağaç, yola devrildi. Ağaç, belediye ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),