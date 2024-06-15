Bursa'da Mobilya Mağazasında 25 Bin Lira Çalındı, Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da Mobilya Mağazasında 25 Bin Lira Çalındı, Zanlı Yakalandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir mobilya mağazasında masanın üstünde bulunan 25 bin lirayı çaldığı iddia edilen zanlı, polis tarafından yakalandı. İş yeri sahibi, hırsızlığın güpegündüz gerçekleşmesinin kendilerini şaşırttığını belirtti.

15.06.2024 15:37
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir mobilya mağazasında masanın üstünde bulunan 25 bin lirayı çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı.

Nasrettin Mahallesi Bursa Caddesi'ndeki mağazadan gündüz saatlerinde masanın üstünde bulunan paralar çalındı.

Paraların yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi Suat Bağ, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi incelemesi yaparak, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, parayı çalanın hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Metin G. (52) olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu Gemlik ilçesinde gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İş yeri sahibi Suat Bağ, gazetecilere, masanın üstünde 25 bin liranın olmadığını görünce hırsızlığı fark ettiklerini söyledi.

Bunun üzerine kamera görüntülerini incelediklerini belirten Bağ, "Güpegündüz bu şekilde hırsızlık yapılması bizi şaşırttı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Karacabey, Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Mobilya Mağazasında 25 Bin Lira Çalındı, Zanlı Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Mobilya Mağazasında 25 Bin Lira Çalındı, Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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