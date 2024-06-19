Bursa'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden mühendis son yolculuğuna uğurlandı

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu 28 yaşında hayatını kaybeden mühendis Tuncay Erdil'in cenazesi toprağa verildi.

Yeniköy Mahallesi'nden Orhangazi'ye giderken motosikletiyle geçirdiği kaza sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren gencin naaşı, yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Erdil'in cenazesi, mahallede babaevinde helallik alınması ve Yeniköy Yeni Camisinde öğle vakti kılınan namazın ardından mezarlığa götürülerek defnedildi.

Gemlik ilçesinde bir fabrikada çalıştığı, babası Nevzat Erdil'i yaklaşık 3 ay önce kaybettiği belirtilen gencin tabutuna tutkunu olduğu ve sıklıkla giydiği Bursaspor forması konuldu.