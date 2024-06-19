Bursa'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden mühendis son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden mühendis son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde motosiklet kazası sonucu hayatını kaybeden 28 yaşındaki mühendis Tuncay Erdil'in cenazesi defnedildi. Kazada yaşamını yitiren gencin naaşı, ailesi tarafından hastaneden alınarak mahallede helallik alındıktan sonra Yeniköy Yeni Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Erdil'in tabutuna, tutkunu olduğu ve sıklıkla giydiği Bursaspor forması konuldu.

19.06.2024 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu 28 yaşında hayatını kaybeden mühendis Tuncay Erdil'in cenazesi toprağa verildi.

Yeniköy Mahallesi'nden Orhangazi'ye giderken motosikletiyle geçirdiği kaza sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren gencin naaşı, yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Erdil'in cenazesi, mahallede babaevinde helallik alınması ve Yeniköy Yeni Camisinde öğle vakti kılınan namazın ardından mezarlığa götürülerek defnedildi.

Gemlik ilçesinde bir fabrikada çalıştığı, babası Nevzat Erdil'i yaklaşık 3 ay önce kaybettiği belirtilen gencin tabutuna tutkunu olduğu ve sıklıkla giydiği Bursaspor forması konuldu.

Kaynak: AA

Motosiklet, Orhangazi, Bursaspor, Yeniköy, Bursa, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden mühendis son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:09 Çanakkale Eceabat’ta dünden beri devam eden orman yangını kontrol altında Çanakkale Eceabat'ta dünden beri devam eden orman yangını kontrol altında
15:02 Daha 2 aylık evlilermiş Eşini öldürmekle suçlanan jandarma komutanın ilk sözleri “İntihar etti“ olmuş Daha 2 aylık evlilermiş! Eşini öldürmekle suçlanan jandarma komutanın ilk sözleri "İntihar etti" olmuş
14:53 TFF, 2024-2025 sezonu için Süper Lig takımlarının harcama limitlerini açıkladı TFF, 2024-2025 sezonu için Süper Lig takımlarının harcama limitlerini açıkladı
14:40 Netanyahu’nun oğlundan, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı’nı hedef alan paylaşım Netanyahu'nun oğlundan, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı'nı hedef alan paylaşım
14:01 3 kentte kavurucu sıcaklar etkisini gösteriyor Termometreler 50 dereceyi gösterdi 3 kentte kavurucu sıcaklar etkisini gösteriyor! Termometreler 50 dereceyi gösterdi
16:27 Sergen Yalçın, tüm dünyanın ayakta alkışladığı Arda Güler’e demediğini bırakmadı Sergen Yalçın, tüm dünyanın ayakta alkışladığı Arda Güler'e demediğini bırakmadı
15:41 TFF kasasından Euro 2024’e kaç kişi götürüldü Ortaya atılan iddialara ilk yanıt TFF kasasından Euro 2024'e kaç kişi götürüldü? Ortaya atılan iddialara ilk yanıt
13:19 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
12:23 Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore’de Anlaşma imzalayan 2 ülke olası bir saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşacak Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore'de! Anlaşma imzalayan 2 ülke olası bir saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşacak
12:23 AVM’de çocuğa cinsel istismar Perdenin arasından bakan anne, görevlilere koştu AVM'de çocuğa cinsel istismar! Perdenin arasından bakan anne, görevlilere koştu
12:16 Dondurmacıda “Yan bakma“ kavgası Tek başına olan gence 5 kişi saldırdı Dondurmacıda "Yan bakma" kavgası! Tek başına olan gence 5 kişi saldırdı
12:14 Tüyleriniz diken diken olacak İşte 5 farklı dilde, 5 farklı spikerin anlatımıyla Arda Güler’in golü Tüyleriniz diken diken olacak! İşte 5 farklı dilde, 5 farklı spikerin anlatımıyla Arda Güler'in golü
11:59 Fransız bir futbolsever, Arda Güler’i A Milli Takım formamızın üzerine resmetti Fransız bir futbolsever, Arda Güler'i A Milli Takım formamızın üzerine resmetti
11:24 İstanbul’un gözde plajında at paniği Yüzlerce insanın arasına daldılar İstanbul'un gözde plajında at paniği! Yüzlerce insanın arasına daldılar
11:17 17 yıllık ihanet Talihsiz adam, kendisinden olmadığını öğrendiği kızların geleceğinden endişeli 17 yıllık ihanet! Talihsiz adam, kendisinden olmadığını öğrendiği kızların geleceğinden endişeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2024 17:07:40. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden mühendis son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement