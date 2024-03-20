Bursa'nın Yenişehir ilçesinde motosiklet kullanırken silahla ateş eden kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmudiye Mahallesi'nden Yarhisar Mahallesi'ne motosikletle seyir halindeyken tabancayla ateş eden kişinin bu görüntüleri sosyal medyadan paylaşması üzerine çalışma başlattı.
Yapılan araştırmalar neticesinde şüphelinin H.A. (22) olduğu tespit edildi.
Ruhsatsız tabancayla yakalanıp gözaltına alınan H.A, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Motosiklet Kullanırken Silahla Ateş Eden Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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