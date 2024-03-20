Bursa\'da Motosiklet Kullanırken Silahla Ateş Eden Şüpheli Yakalandı

Denizli'de trafik kazasında yaralanan çocuk hayatını kaybetti

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan çocuk, hastanede yapılan tedaviye rağmen hayatını kaybetti. Kazaya karışan sürücünün alkollü ve uyuşturucu madde etkisi altında olduğu, oğlunu sürücü olarak göstermeye çalıştığı belirtildi. Sürücü tutuklanırken, oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.