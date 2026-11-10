Bursa'da muhtarlıkta PTT görevlisine saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi - Son Dakika
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Bursa'da muhtarlıkta PTT görevlisine saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

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Bursa\'da muhtarlıkta PTT görevlisine saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi
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Bursa Osmangazi'de Yunuseli Mahallesi Muhtarlığı'nda dün PTT personeli, evrakının eve bırakılmadığını öne süren kişinin saldırısına uğradı. Muhtarlık içinde çıkan arbede güvenlik kamerasınca kaydedilirken çevredekilerin müdahalesiyle şüpheli olay yerinden uzaklaştırıldı.

BURSA'da PTT personeli, "Evrakımı neden eve bırakmadınız?" diyerek kendisine saldıran kişi tarafından darbedildi. Muhtarlıkta yaşanan arbede, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Muhtarlığı'nda meydana geldi. Mahallelinin işlemlerini yürüttüğü sırada muhtarlığa gelen kişi, resmi evrakının adresine teslim edilmediğini öne sürerek PTT personeliyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, "Evrakımı neden eve bırakmadınız?" diyerek görevli memura saldırdı.

Muhtarlık içinde yaşanan arbede güvenlik kamerasına yansırken, çevredekilerin araya girmesiyle şüpheli olay yerinden uzaklaştırıldı.

Kaynak: DHA
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