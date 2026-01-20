Bursalı Öğrenciler, Burulaş Tesislerinde Hem Eğlendi Hem de Öğrendi - Son Dakika
Bursalı Öğrenciler, Burulaş Tesislerinde Hem Eğlendi Hem de Öğrendi

20.01.2026 14:45  Güncelleme: 15:31
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Yarıyıl Şenliği' etkinliklerinde öğrenciler, BURULAŞ tesislerini ziyaret ederek raylı sistemlerin işleyişini yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

(BURSA)Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin "Yarıyıl Şenliği" etkinliklerine katılan öğrenciler, BURULAŞ tesislerini gezerek raylı sistemlerin ve otobüslerin işletim sistemini yerinde gözlemledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURULAŞ tarafından "Yarıyıl Şenliği" kapsamında 6, 7, 8 ve 9. sınıf öğrencilerine yönelik "Raydan Yola: BURULAŞ'ta Bir Gün" etkinliği düzenlendi. Toplam 25 öğrencinin katıldığı program, eğlenceli drama oyunlarıyla başladı.

Etkinlikte doyasıya eğlenen öğrenciler daha sonra BURULAŞ Koordinasyon Merkezi'ne geçerek trenlerin hareketlerini anlık olarak izleyip şehir içi ulaşımın nasıl organize edildiğini öğrendi.

Otobüs bakım alanlarını ve teknik birimleri de ziyaret eden öğrenciler, BursaRay sistemleri ve otobüslerin bakım süreçlerine ilişkin detaylı bilgi aldı. Tesis içerisindeki metroya da binen öğrenciler, raylı sistemleri yakından tanıdı.

Kaynak: ANKA

