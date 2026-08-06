Bursa'da orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı

Bursa\'da orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Osmangazi'de Uludağ Yolu'nda çıkan orman yangını, karadan ve havadan müdahaleyle 2 saatte söndürüldü. Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü ve sürecin anlık takip edildiğini açıkladı.

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'da Osmangazi ilçesi Bağlı Mahallesi Uludağ Yolu üzerinde saat 18.20 sıralarında çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Saat 18.19 sıralarında Uludağ Yolu Milli Parklar mevkiinde meydana gelen orman yangını, ekiplerimizin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye Dairesi Başkanlığımız, BUSKİ, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğümüz ile Tarım A.Ş. ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Süreci Afet Koordinasyon Merkezimizden anlık olarak takip ediyoruz. Yangına müdahale eden tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum."

Yiğithan HÜYÜK-Murat ÇOBANGİL/BURSA,

Kaynak: DHA

Orman Yangını, Acil Durum, Osmangazi, Güncel, Bursa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SEEBRIG’in yeni ev sahibi Türkiye: 6 ülkenin askerleri artık İstanbul’da toplanacak SEEBRIG'in yeni ev sahibi Türkiye: 6 ülkenin askerleri artık İstanbul’da toplanacak
Çatalca’da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı
Hamas’tan Türkiye dahil 8 ülkeye ’acil harekete geçin’ çağrısı Hamas'tan Türkiye dahil 8 ülkeye 'acil harekete geçin' çağrısı
İsrail lobisini dize getiren Mısır kökenli doktor ABD tarihine geçmeye hazırlanıyor İsrail lobisini dize getiren Mısır kökenli doktor ABD tarihine geçmeye hazırlanıyor
Salah’ın Trabzon’daki ilk ziyareti Araklı ilçesindeki Marzuba mahallesine Salah'ın Trabzon'daki ilk ziyareti Araklı ilçesindeki Marzuba mahallesine
Salah’ı Trabzon’da gören vatandaşın verdiği tepki bomba: Gı ne kadar güççük Salah’ı Trabzon’da gören vatandaşın verdiği tepki bomba: Gı ne kadar güççük

16:40
İlkay Çiçek’in müstehcen yazışmalarına yaptığı “Yapay zeka“ savunması çöktü
İlkay Çiçek'in müstehcen yazışmalarına yaptığı "Yapay zeka" savunması çöktü
16:06
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
15:57
ABD’den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
15:41
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
15:10
Aziz Yıldırım’ın şikayetiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında karar verildi
Aziz Yıldırım'ın şikayetiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında karar verildi
14:16
Çin’den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 16:51:46. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.