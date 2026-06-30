BURSA'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Yörükler Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipleri yangına müdahalesi karadan ve havadan sürüyor.
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