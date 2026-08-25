Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altında
Nilüfer'de başlayan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde orman dışı alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Başköy Mahallesi mevkisinde orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ormanlık alana sıçrayan yangına, 2 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri ve 2 dozerle havadan ve karadan müdahale edildi.
Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?