Bursa\'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Bursa'nın Orhaneli ile Keles ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Orhaneli ilçesi kırsal Firoz Mahallesi ile Keles ilçesi Közbudak Mahallesi arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bir helikopter, 4 arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.