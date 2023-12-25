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Bursa'da otomobil sürücüsü, kaskıyla motosikletliyi darbetti - Son Dakika
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Bursa'da otomobil sürücüsü, kaskıyla motosikletliyi darbetti

Bursa'da bir sürücü, otomobiline çarpan motosikletliyi, kaskıyla darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

25.12.2023 - 23:27,
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BURSA'da bir sürücü, otomobiline çarpan motosikletliyi, kaskıyla darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Ahıska Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan motosikletli, önündeki 16 BCP 109 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından sürücüler arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsünün elindeki kaskı alıp, defalarca başına vurarak darbetti. Diğer sürücülerin araya girmesiyle sonlanan kavga, yoldan geçen bir sürücünün de cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa\'da otomobil sürücüsü, kaskıyla motosikletliyi darbetti
Kaynak: DHA
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