Bursa\'da Otomobil, TIR\'a Çarptı: İki Yaralı

Güncel

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeki otomobil, aynı istikamete giden önündeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobilde sıkışan 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 22.00 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesi, Yalova Karayolu Çeltikçi Altı mevkisinde meydana geldi. Bursa istikametine giden Furkan Toprakçı yönetimindeki (28) 16 MDM 97 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Sefer Oktay (52) idaresindeki 67 SBG 757 plakalı çelik rulo yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil TIR'ın dorsesinin altına girerken, sürücü Toprakçı ile otomobilde bulunan Polat Aslan (29) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye görevlileri tarafından çıkarılırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Toprakçı ve Aslan'ın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.