Bursa\'da Otomobil ve Otobüs Çarpıştı: 6 Yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Büyükşehir Belediyesine ait şehir içi yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
İstanbul Caddesi'nden Kemerçeşme Caddesi'ne dönüş yapan A.T. idaresindeki 16 BMR 770 plakalı otomobil ile S.S. yönetimindeki Bursa Büyükşehir Belediyesine ait 16 TAV 21 plakalı şehir içi yolcu otobüsü çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan 1'i çocuk 5 kişi ile otobüsteki 1 yolcu yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza yapan araçların yol kenarına çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.
