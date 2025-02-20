Bursa'da otomotiv yağ bayisinde çıkan yangın, 4,5 saat sonra tamamen kontrol altına alındı. Yangına 53 araç ve 100 personelle müdahale edildi. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Haber: Memet Can YEŞİLBAŞ Kamera: Barış YILMAZ-Mehmet İNAN/BURSA,
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Otomotiv Yağ Bayisinde Yangın: 4,5 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?