Bursa\'da Otomotiv Yağ Bayisinde Yangın: 4,5 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı

Güncel

Bursa'da otomotiv yağ bayisinde çıkan yangın, 4,5 saat sonra tamamen kontrol altına alındı. Yangına 53 araç ve 100 personelle müdahale edildi. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Memet Can YEŞİLBAŞ Kamera: Barış YILMAZ-Mehmet İNAN/BURSA,