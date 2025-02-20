Bursa'da Otomotiv Yağ Bayisinde Yangın Çıktı

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ÇEVREDEKİ İŞ YERLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Bursa'da otomotiv yağ bayisinde çıkan yangına müdahale sürüyor. Çevredeki iş yerleri tahliye edilirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 40 araç ve 120 personelle çalışmalar devam ediyor. AFAD da 1 araç ve 5 personelle olay yerinde hazır bekliyor.

YANGIN DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Yangın nedeniyle yükselen siyah duman ilçenin birçok noktasından görülürken, söndürme çalışmaları dronla havadan görüntülendi.

Memet Can YEŞİLBAŞ-Barış YILMAZ-Mehmet İNAN/BURSA,