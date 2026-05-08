Bursa'da Özel Gereksinimli Çocuklar Spor Etkinliğinde Buluştu

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Uluslararası Spor Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikte özel eğitim gören çocuklar, spor ve oyun aktiviteleriyle sosyalleşti.

Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, Merinos Parkı'nda yapıldı. Etkinlikte 23 özel eğitim okulundan gelen 1000'i aşkın öğrenci, aileleri ve öğretmenleri eşliğinde çeşitli oyun ve spor aktivitelerine katıldı. Çocuklar sandalye kapmaca ve halat çekme gibi geleneksel oyunların yanı sıra futbol, yüz boyama ve şişme oyun alanlarında keyifli vakit geçirdi.

Etkinlik alanını ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba de çocuklarla bir araya gelerek çeşitli oyunlara katıldı. Program kapsamında çocuklara patlamış mısır ve pamuk helva ikram edildi. Etkinliğe katılan aileler, organizasyonun çocukların sosyalleşmesine katkı sağladığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.