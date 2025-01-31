Bursa\'da Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı

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BURSA'da meyve-sebze halinde park halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı. Çevredekilerin hortumla su sıkarak müdahale ettiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangın, dün gece Nilüfer ilçesinde bulunan meyve-sebze halinde park halindeki hafif ticari araçta çıktı. Çevredekiler alevlere ilk müdahaleyi hortumla su sıkarak yaparken, ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

-Haber: Muhammet Hüseyin SEZGİN-Kamera: BURSA,