Bursa'da Polis Kovalamacası: Sürücü Kaza Yaptıktan Sonra Yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da Polis Kovalamacası: Sürücü Kaza Yaptıktan Sonra Yakalandı

Bursa'da polis ekipleri, dur ihtarına uymayan bir sürücüyü takibe aldı. Yaklaşık bir saat süren kovalamacanın ardından sürücü, kaza yaparak aracı terk etti ve yaya olarak kaçmaya çalıştı. Ancak polis ekipleri tarafından ağaçlık alanda yakalandı. Şüphelinin aracında yapılan aramada ruhsatsız silah bulundu.

29.07.2024 10:01
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Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kaza yaptıktan sonra aracı terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışırken ağaçlık alanda yakalandı.

Devriye görevinde bulunan polis ekipleri, Yıldırım ilçesinde Yiğitler Mahallesi'nde bir otomobilin durumundan şüphelenerek durdurmak istedi.

Otomobil sürücüsü, polis ekiplerinin "dur" ikazlarına uymayarak kaçmaya başladı.

Sürücünün kaçması üzerine, kavşak ve caddelere takviye polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerle kaçan sürücü arasında yaklaşık bir saatlik yaşanan kovalamacanın ardından araç sürücüsü, Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda ters yöne girerek refüje çarptı.

Ardından yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli M.K, yol kenarındaki ağaçlık alanda saklanırken bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin aracında yapılan aramada ruhsatsız silah bulunurken, araç detaylı arama için emniyet otoparkına çekildi.

Kaynak: AA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Polis Kovalamacası: Sürücü Kaza Yaptıktan Sonra Yakalandı - Son Dakika

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