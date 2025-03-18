Bursa'da Ramazan İftarıyla Dayanışma Rüzgarı

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi, Harmancık'da düzenlediği iftar programında ilçe halkını bir araya getirdi. Programa katılan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Harmancıklı vatandaşlarla ramazan sofrasında buluşmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği iftar programlarına, Harmancık'da devam etti. Harmancık Belediyesi önündeki meydanda düzenlenen iftar programına, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, CHP İlçe Başkanı Ahmet Tufan, Tarım Peyzaj A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın Saldız, Burfaş Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Işıkyıldız, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. İftar öncesinde düzenlenen Karagöz gölge oyunu gösterisi, katılımcılara keyifli anlar yaşatırken, akşam ezanıyla birlikte vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı.

Başkan Bozbey'e teşekkür

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Harmancıklı vatandaşlarla ramazan sofrasında buluşmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Ramazan ayının paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı bir zaman olduğunu belirten Gazioğlu, iftar sofralarında buluşmalarını sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

İftarın ardından Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından konser verildi. Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, teravih namazı sonrasında Ballısaray Köyü Camii'nde vatandaşlara bir araya gelerek tatlı ikramında bulundu.